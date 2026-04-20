Участник хора "Гомін" сделал предложение любимой прямо во время выступления в Нью-Йорке

Петр Балушка и Инна Торбич

Реклама

Участник хора «Гомін» Петр Балушка сделал предложение любимой Инне Торбич прямо во время концерта в Нью-Йорке, превратив выступление в настоящую историю любви на сцене под аплодисменты зала.

Во время американского тура львовского коллектива событие произошло прямо перед зрителями. Хор «Гомон» выступал в Нью-Йорке с большой программой. На сцене звучала песня «Очі волошкові». В какой-то момент атмосфера концерта резко изменилась, сообщается на странице хора в Instagram. К Петру подошел коллега, чтобы, вероятно, передать кольцо. Влюбленные были среди исполнителей и не скрывали эмоций.

«Выйдешь ли ты за меня замуж?» — сказал Петр, опустившись на одно колено.

Реклама

После этих слов Инна Торбич ответила коротко и без колебаний — «да». В зале сразу взорвались аплодисменты, а участники хора поддержали пару возгласами и эмоциями. Сцена превратилась в импровизированное празднование прямо во время концерта.

После признания Петр Балушка подарил любимой большой букет цветов. Пара поцеловалась прямо перед зрителями, не скрывая радости. Поклонники еще долго аплодировали, реагируя на момент как на финал романтического фильма. Участники коллектива также присоединились к поздравлениям и объятиям.

Отметим, хор «Гомін» был основан во Львове в 1988 году. С 2023 года он входит во Львовский органный зал. Сейчас коллектив находится в большом туре по США и Канаде, где запланировано около двадцати выступлений. Коллектив активно популяризирует украинскую хоровую музыку за рубежом и собирает аншлаги на своих концертах.

