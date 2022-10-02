Участник из Алматы в эфире "Голосу країни-12" обратился к украинцам: "Казахстан против войны"

Водитель из города Алматы, Казахстан – Димаш Дуалетов – до начала полномасштабной войны принял участие в шоу "Голос країни-12" и попал в команду Оли Поляковой.

Когда Россия начала массово обстреливать украинские города, Димаш беспокоился о судьбе украинцев. Поэтому в новом выпуске "Голосу країни-12" парень выразил слова поддержки. Он отметил, что жители Казахстана, как и весь цивилизованный мир, поддерживают Украину и желают, чтобы скорее закончилась война.

Димаш Дуалетов

"Я Димаш Дуалетов, хотел высказать свое мнение о ситуации в Украине. Сейчас 21 век, но сейчас идет война. Страдает народ. Украинский народ, мы вас уважаем, ценим и любим! Берегите себя! Мы за вас! Весь мир за Украину. Казахстан в том числе против войны. Пускай будет мирное небо над головой. Все будет хорошо", — отметил Димаш.

Отметим, что на шоу "Голос країни-12" будут собирать средства для украинских защитников. Каждый желающий может присоединится к благотворительному сбору, внеся любой взнос онлайн на платформе Dobro.UA или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

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