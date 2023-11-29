Участник известной музыкальной группы впервые стал дедушкой и показал фото малыша

Украинский музыкант, гитарист группы "Танок на майдані Конґо" Ярослав "Ярик" Веревкин впервые стал дедушкой и показал счастливые фото из роддома.

28 ноября у 49-летнего артиста родился внук. Радостным известием поделилась группа ТНМК в своем фотоблоге. Они опубликовали соответствующую фотографию. На фото счастливый Ярослав запечатлен в палате со своей женой. А позади них лежит их дочь с новорожденным внуком. Впрочем, любознательным фанам так и не удалось разглядеть лицо малыша. Имя ребенка также пока неизвестно.

Ярослав Веревкин / Фото: facebook.com/TNMKband

Музыкальная группа первой поздравила члена команды с пополнением в семье. ТНМК посвятили сообщение гитаристу и растрогали подписью. И добавили, что музыкант первым из их команды стал дедушкой.

"У нас есть первый дед в коллективе – дочь нашего гитариста Ярослава Веревкина родила внука! Кстати, вскоре деда и Соню можно будет увидеть в нашем новом видео", – заинтриговала группа ТНМК.

Поклонники также присоединились к поздравлениям и пожелали счастья, здоровья и мира малышу.

К слову, дочери Софии Веревкиной 4 января исполнится 22 года.

Напомним, недавно в семье блогерши Саши Бо также произошло пополнение. Звезда в третий раз стала мамой и восхитила фото с новорожденной дочерью.

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