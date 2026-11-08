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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Участник Kalush Orchestra впервые снял маску и признался, что уже принимал участие в "Голосе" 10 лет назад

Участник Kalush Orchestra Денис Родин, выступающий под псевдонимом Штомбер Вомбер, вернулся на сцену «Голос країни» десять лет спустя после детской версии шоу.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Денис Родин, Штомбер Вомбер

Денис Родин, Штомбер Вомбер / © пресслужба каналу "1+1"

Участник Kalush Orchestra Денис Родин , выступающий в маске под сценическим псевдонимом Штомбер Вомбер , вернулся на «Голос країни» спустя десять лет после участия в детской версии шоу.

У музыканта уже есть опыт больших сцен и выступлений в составе известной группы. Однако теперь он хочет развиваться как сольный артист, исполнять собственные композиции и показать себя слушателям без привычного сценического образа. По словам Дениса, за время работы в маске его могли узнавать по голосу, но не по лицу.

Денис Родин, Штомбер Вомбер / © dawn.com

Денис Родин, Штомбер Вомбер / © dawn.com

К проекту он вернулся не в первый раз. Десять лет назад Родин участвовал в «Голосе. Дети», а затем стал финалистом национального отбора на детское «Евровидение». Теперь артист решил снова испытать себя на той же сцене, но уже во взрослом возрасте.

Музыкант не скрывает и амбициозных планов на будущее. Он мечтает привезти в Украину премию Грэмми и пытается ежедневно писать новые песни, вдохновляясь примером Элтона Джона.

«А я когда-то в один день привезу в эту страну Грэмми! Сто процентов! Я знаю, что возможно это звучит свысока. Но поверьте, я к этому стремлюсь», — заявил участник.

Денис Родин / © dawn.com

Денис Родин / © dawn.com

На слепых прослушиваниях Денис исполнил песню Дежавю Артема Пивоварова. Несмотря на это, тренер не развернул кресло. Дмитрий Монатик пригласил артиста в свою команду.

«Я очень счастлив, что вы вернулись. Потому что, я думаю, если бы даже вернулись все, я был бы благодарен за эту возможность, но все равно бы выбрал вас, потому что 10 лет назад к вам не пошел. И я сегодня счастлив быть в вашей команде», — сказал Денис Дмитрию Монатику.

Денис Родин / © dawn.com

Денис Родин / © dawn.com

Артем Пивоваров объяснил свое решение после выступления. По его словам, участник выбрал одну из самых легких в вокальном плане композиций в его репертуаре, поэтому тренер не смог услышать весь спектр возможностей исполнителя.

«В моем арсенале очень много песен, которые сложны вокально. «Дежавю» – это одна из самых легких песен. Я ее вообще очень-очень легко выполняю», — объяснил тренер.

Денис Родин / © dawn.com

Денис Родин / © dawn.com

В то же время, он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы его решение воспринимали как проявление завышенных требований или негативную оценку таланта Дениса. Монатик приветствовал музыканта с возвращением на проект и выразил готовность работать с ним в своей команде.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

Напомним, в этом же выпуске 39-летняя "металл-мама" создала рок-группу и пришла на "Голос країни-14”.

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