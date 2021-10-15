Участник MOZGI Дядя Вадя признался, при каких обстоятельствах женился: "Не хотел усыновлять ребенка"

Также певец признался, почему не торопился с предложением руки и сердца.

Участник популярной украинской хип-хоп группы MOZGI Вадим Федоров, которого больше знают как Дядя Вадя, имеет сценический образ повесы.

Однако в жизни певец довольно сентиментальный и чувствительный человек. В программе "ЖВЛ" Дядя Вадя рассказал, как сложилась его личная жизнь.

Дядя Вадя с женой / instagram.com/d.vadya_mozgi

Оказывается, со своей женой Марией Вадим уже вместе 15 лет. Судьбоносного для артиста 2006-го он встретил девушку в компании общих друзей. Вадим добивался благосклонности избранницы в достаточно необычный способ. Выпускник запорожского кулинарного техникума приготовил ей ... борщ!

"Мы были в общей компании. И я всех ошеломил. Все женщины были на лопатках: "Такого вот мужа надо брать". Вот она, вероятно, посидела, подумала: "Все, выхожу замуж", — рассказал артист.

Впрочем, Вадим, несмотря на влюбленность, делать предложение не спешил, ведь не было денег ни на пышную свадьбу, ни на собственное жилье. Однако у судьбы на парочку были другие планы. Они узнали, что станут родителями.

"Мы расписались, чтобы я не усыновлял ребенка. Немного был мандраж у меня, потому что в тот момент был в процессе становления. Было какое-то волнение, что я не справлюсь", — признался Вадим.

Дыты Дяди Вади / instagram.com/d.vadya_mozgi

Но справился, еще и как. Сегодня сыну Алексею уже 13 лет. С отцом они прекрасно ладят. А в 2019-м у Леши появилась сестричка Софийка. Девочка для папы — настоящая драгоценность.

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