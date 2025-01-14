Участник нацотбора МУАЯД попал в скандал: репостил "шутки" о Фарион и оскорбительные заявления о женщинах

Претендент на 10-го финалиста Национального отбора на "Евровидение-2025" Муаяд Абдельрахим попал в громкий скандал.

Музыкант оконфузился из-за репостов в социальной сети TikTok, которые, кстати, отображаются подписчикам и в самом аккаунте. Пользователь Ирина Пилипчук обратила внимание, что МУАЯД репостит достаточно скандальный контент. В частности, артист оценил видео с оскорбительной шуткой об Ирине Фарион, которая была убита 19 июля прошлого года. Также МУАЯД не стеснялся репостить ролики с сексистским содержанием и возмутительными заявлениями о женщинах. Кроме того, исполнитель не обходил вниманием видео о россиянине Егоре Криде, который незаконно приезжал в оккупированный Крым и принимал участие в пропагандистских мероприятиях России.

Репосты в TikTok, которые делал МУАЯД

"Пока все кенселили ENLEO, никто не заметил, что другой участник лонглиста нацотбора на "Евровидение-2025" МУАЯД репостит откровенную сексистскую и пророссийскую дичь", — написала Ирина Пилипчук.

МУАЯД попал в скандал

МУАЯД после того, как разгорелся скандал, быстро репосты в TikTok поудалял, оставив лишь патриотические. Артист уже дал первый комментарий, в котором заявил, что ни в коем случае не обидел бы женщин, ведь воспитывался иначе. Также МУАЯД добавил, что не имеет отношения к украинофобному контенту, ведь сознательно выбрал быть украинцем, хотя мог получить сирийское гражданство. Что же касается обидных шуток об Ирине Фарион, то исполнитель не стал комментировать. Также певец не объяснил, почему вообще у него в TikTok появились соответствующие репосты.

"Я не имею никакого отношения к контенту украинофобного или сексистского содержания. Отрицать не буду, что раньше частично вел Instagram на русском. Мне украинский язык давался сложнее, но из уважения к стране, гражданином которой я выбрал быть, постепенно переходил полностью на украинский. А обвинения в сексизме просто не укладываются у меня в голове. Меня воспитали в мусульманской семье с большим уважением к женщинам, пожилым людям и всем окружающим", – прокомментировал артист.

МУАЯД прокомментировал скандал

Отметим, это уже не первый скандал, который возник вокруг нацотбора. Недавно участник конкурса ENLEO признался, что слушает российские песни. Артист уже прокомментировал, почему во время войны окончательно не отказался от треков россиян.

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