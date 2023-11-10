Участник нацотбора на Евровидение-2024 заявил, что его спутали с другим артистом

Один из артистов из лонглиста нацотбора на "Евровидение-2024", участник группы Kalush Orchestra КилимМен озадачил признанием.

Он заявил, что на самом деле это не он участвует в нацотборе на международный конкурс, а другой артист лейбла Enko, также участник Kalush Orchestra. И зовут его Сarpetman.

Вот это Сarpetman / Фото: instagram.com/kalush_kylym

"Пора все объяснить и познакомить вас с Сarpetman, который прошел на нацотбор "Евровидения-2024". Carpetman — это талантливый участник группы Kalush Orchestra, который начал свою сольную карьеру и пишет музыку на английском языке. От себя даю рекомендацию: это действительно стоит послушать!" – отметил КилимМен.

А это КилимМен

Выходит, что КилимМен и Carpetman – это два разных артиста, которые являются участниками группы Kalush Orchestra.

Отметим, что образ КилимМена придумал основатель лейбла ENKO Иван Клименко. По его словам, КилимМен – это собирательный образ современного украинского артиста и конкретного человека под этим нарядом нет. В разное время костюм КилимМена примеряли танцоры и участники группы, и даже сам Иван Клименко, прежде чем обнародовать, что он стал тренером "Голосу країни-13".

Напомним, на днях организаторы нацотбора на "Евровидение-2024" объявили лонглист из 20 украинских артистов, 10 из которых, в итоге, попадут в финал и сразятся за право представить Украину на музыкальном первенстве.

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