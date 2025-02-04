Участник нацотбора на "Евровидение" из группы Nazva Гоц вступил в ряды ВСУ и показал фото со службы

Участник группы Nazva Павел Гоц, который принимал участие в нацотборе на "Евровидение-2024", присоединился к рядам ВСУ.

Об этом он сообщил в своем Instagram, где опубликовал серию фотографий со службы в армии. На кадрах музыкант показался в военной форме. На некоторых снимках Павла Гоца можно увидеть с женой, пиарщицей коллектива Викторией. Артист не стал раскрывать детали, сколько времени служит, где именно и чем сейчас занимается в армии.

"Снят с военного учета. Основание: военнослужащий", — поделился в фотоблоге Павел Гоц.

Павел Гоц из группы Nazva вступил в ряды ВСУ / Фото: instagram.com/pavlo_gots

Кстати, 3 февраля в Киеве состоялась музыкальная премия "Золотая заря Лирум". Группа Nazva завоевала первое место в номинации "Выбор слушателей". На сцену за наградой вышел другой участник коллектива Ярослав Яровенко, который тоже рассказал о службе Павла Гоца в рядах ВСУ. Собравшиеся в зале поддержали артиста громкими аплодисментами.

Павел Гоц из группы Nazva вступил в ряды ВСУ / Фото: instagram.com/pavlo_gots

"У Павла была мечта выиграть ради того, чтобы сказать какой-то спич. Он каждый раз готовился, писал огромный текст: иногда смешной, иногда как Павел умеет. Наступил этот момент, и, как вы видите, Павла нет. Он присоединился к Вооруженным силам Украины", – сообщил Ярослав.

Павел Гоц из группы Nazva вступил в ряды ВСУ / Фото: instagram.com/pavlo_gots

Отметим, Nazva — галицко-донбасская украинская музыкальная группа, участниками которой являются Павел Гоц и Ярослав Яровенко. Музыканты заявили о себе, когда с песней Slavic English приняли участие в нацотборе на "Евровидение-2024". Коллектив занял 11-е место.

Напомним, недавно солист группы "Заводь" Дмитрий Самсонов объявил о вступлении в ряды ВСУ. До этого музыкант долгое время занимался волонтерством.

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