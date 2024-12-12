Участник нацотбора на "Евровидение" попал в скандал из-за прослушивания песен россиян

Еще не успели объявить финалистов Национального отбора на "Евровидение-2025", а уже вокруг конкурса разгорелся скандал.

Один из участников нацотбора, который есть лонглисте, признался в прослушивании песен россиян. Речь идет об артисте из Мариуполя ENLEO, настоящее имя которого Никита Леонтьев. В прослушивании треков россиян исполнитель признался в комментарии блогеру, у которого у TikTok ник kiri_kyrylo.

ENLEO рассказал, что может включить русскоязычные песни, чтобы поностальгировать и вспомнить старые времена. Например, артист слушает композиции рэпера Oxxxymiron. ENLEO говорит, что не видит в этом ничего плохого, ведь россиянин не поддерживает войну и действия властей РФ.

Первый скандал на нацотборе: один из участников признался в прослушивании русскоязычных песен

"Я не слушаю российские песни, но несколько раз было, что включал какие-то старые ностальгические треки, которые связаны с детством. На сегодня я слушал Oxxxymiron, это правда. Это песни, которые я слушал до войны. Во-вторых, Oxxxymiron против войны. И он, кажется, даже донатил на ВСУ", – уверяет ENLEO.

Однако пользователи Сети неоднозначно отреагировали на откровенные признания певца. Многие возмущались, что он во время войны слушает треки граждан страны, которая вторглась в Украину. Более того, некоторые пользователи уже требуют от "Суспильного" дисквалифицировать ENLEO. Однако были и те, которые тоже не видели в этом ничего плохого.

Напомним, также вокруг нацотбора разгорелся еще один скандал. Лидер "Хейтспич" послал нах*й продюсера шоу Тину Кароль. К слову, музыкант подавал заявку на участие в конкурсе, но не попал в лонглист.

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