Участник нацотбора на "Евровидение-2026" намекнул на нечестность голосования за 10-го финалиста

Певец Oks

Участник нацотбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2026" Oks намекнул на нечестность голосования за десятого финалиста.

Уже вскоре состоится Национальный отбор. Однако есть только девять финалистов, последнего выбирают украинцы путем голосования в «Дії». Сейчас наибольшие шансы попасть в финал нацотбора у певца Khayat.

Однако другого претендента на место десятого финалиста возмущают текущие результаты голосования, которые он не считает честными. Речь идет об исполнителе Oks. Певец упрекнул, что, мол, не все голосуют именно за песню. Артист отмечает, что нацотбор — это конкурс композиции, а не «фан-баз» и «незакрытых гештальтов».

Сообщение Oks в Threads

«Давайте выбирать 10-го участника нацотбора по песне… Я никого не обвиняю и конечно не способен оценить объективно, но „Евровидение“ — это конкурс песни, а не чьих-то амбиций, незакрытых гештальтов и так далее. Мы должны выбрать песню, которая является олицетворением наших переживаний, каждого украинца и украинки, а не персонажа, у которого есть фан-база…», — возмутился певец.

Отметим, Oks не прибегал к конкретике и не говорил, кого именно имел в виду. Однако неоднократно победить на нацотборе пытался певец Khayat. Это уже его четвертая попытка. Также в прошлом году артистка Mon Fia пыталась попасть на конкурс.

Напомним, недавно стали известны названия песен финалистов нацотбора на «Евровидение-2026». Кстати, в этом году также изменили правила их прослушивания.