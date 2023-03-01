Участник талант-шоу довел Кэти Перри до истерики – звезда рыдала и кричала

Рассказ парня о трагедии в его школе вызвал у артистки бурные эмоции.

Американская поп-звезда, жена актера Орландо Блума Кэти Перри очень прониклась историей парня из Техаса, которой тот поделился на одном из талант-шоу.

21-летний Трей Луис пришел на кастинг вокального талант-шоу American Idol, где Кэти занимает одно из кресел членов жюри. Парень проникновенно исполнил лирическую композицию Stone рок-группы Whiskey Myers. Своим пением Луис заставил судей аплодировать ему стоя.

Когда судьи спросили у парня, почему он пришел на American Idol, кроме прочего, Трей рассказал, что стал свидетелем ужасных событий, произошедших в мае 2018 года в его школе в Санта-Фе, Техас.

"В мае 2018-го вооруженный мужчина зашел в мою школу. Я был в одном художественном классе, он стрелял в соседнем классе, пока он шел в первый класс. Я потерял много друзей, 10 человек были убиты, два учителя были убиты, восемь учеников", – поделился Трей.

После этих слов парня Кэти Перри не сдержала своих эмоций и стала горько плакать. Она воскликнула: "Это проклятая страна подвела нас. Это не нормально! Ты должен петь здесь, потому что ты любишь музыку! А не потому, что тебе пришлось через это пройти! Ты не должен был терять восемь друзей".

Разъяренная Перри также отметила, что надеется, что Трей напомнит людям, что им следует меняться: "Потому что знаешь что? Я тоже боюсь!" – добавила артистка.

Отметим, что 18 мая 2018 в школе в городке Санта-Фе, Техас произошла стрельба. Десять человек были застрелены, 13 ранены. Подозреваемым в стрельбе стал 17-летний Димитриос Пагуртзис. Подозреваемый открыл стрельбу в художественном классе школы примерно в 7:40 утра.

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