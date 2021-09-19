Участник "Танцев" Артур Логай откровенно признался, что воровал у мамы вещи из-за своей зависимости

Участник "Танцев" Артур Логай откровенно признался, что воровал у мамы вещи из-за своей зависимости

Актер играл в азартные игры.

В третьем эфире "Танцев со звездами" актер Артур Логай откровенно рассказал о своей зависимости.

Артур признался, что в 18 лет он навсегда покончил с азартными играми. Все это потому, что он был зависим от них.

"Ты просыпаешься с мыслями кому ты должен деньги и где их взять", — откровенно рассказал Артур.

Дошло до того, что он украл драгоценности своей мамы. Но, впрочем, он вовремя опомнился. Хотя ему все еще стыдно за свои поступки. И мама звезды помнит этот случай.

Впрочем, в третьем прямом эфире шоу Логай станцевал о своей зависимости. Своим выступлением он показал, к чему могут привести азартные игры.

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