Участник "Танцев" Горуна признался, что ему некомфортно танцевать на паркете

Участник "Танцев" Горуна признался, что ему некомфортно танцевать на паркете

Спортсмен говорит, что постоянно тренируется.

Чемпион Европы по каратэ и участник шоу "Танцы со звездами" Станислав Горуна признался, что ему некомфортно танцевать на паркете.

Как рассказал спортсмен "Світському життю" ему приходится постоянно тренироваться, чтобы показать хороший результат в прямом эфире.

"Чувствую себя очень некомфортно на паркете. Тренируюсь по шесть часов. И это только в зале. Бывает, еду за рулем и уже отрабатываю движения руками. Где-то стою и делаю движения бедрами", — поделился спортсмен.

И тренировки Станислава таки приносят хороший результат. В пятом прямом эфире он со своей партнершей продемонстрировал самбу с элементами капоэйры. Они завоевали 28 баллов.

Напомним, в четвертом прямом эфире шоу "Танцы со звездами" Фаготу стало плохо. Артисту вызвали медиков.

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