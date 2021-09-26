Участник "Танцев" KADNAY снялся полностью обнаженным в эротическом видео

Он снимался с Марией Колосовой, участницей шоу.

Участник "Танцев со звездами" и певец Дмитрий Каднай, он же KADNAY впервые рассказал, что снялся полностью обнаженным в эротическом видео.

В четвертом прямом эфире Дмитрий решил поделиться своим секретом. В этом году он снялся в откровенном ролике.

Дмитрий Каднай в эротическом видео / скриншот с видео

"Хочу с вами поделиться своим секретом. В этом году я снялся в эротическом видео полностью обнаженным. В этом видео я, конечно, был не один. Я снимался с девушкой. Эта девушка танцовщица" Танцев со звездами "- Маша", — рассказал Дмитрий.

К слову, певец снимался с Марией Колосова — партнершей Алексея Суровцева.

Дмитрий Каднай и Мария Колосова / скриншот с видео

"Нормальный видос", — с улыбкой прокомментировал видео Алексей.

Кстати, в четвертом выпуске шоу Дмитрий станцевал со своей партнершей Алиной Ли зажигательную макарену. Как призналась хореограф, ради танца с артистом, она поставила свою личную жизнь на второй план.

Напомним, ранее Евгения Власова заявила, что после прошлого эфира хотела уйти из проекта. Звезде предложили заменить партнера.

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