Участник "Танцев" KADNAY вспомнил своих бывших: "Одна из них снялась в клипе группы"

Участник "Танцев" KADNAY вспомнил своих бывших: "Одна из них снялась в клипе группы"

Артист признался, что ему сложно построить новые отношения.

Участник "Танцев со звездами" и певец Дмитрий Каднай, он же KADNAY, рассказал о своих неудачных отношениях.

Во втором эфире шоу артист признался, что несколько раз влюблялся до умопомрачения. Однако, ему не удавалось сохранить отношения. Все потому, что его девушки были слишком ревнивыми. Однако, имена своих эксов он решил оставить в секрете. Хотя сказал, что одна из девушек снималась в клипе коллектива KADNAY.

"Артисту сложно удержать девушку. Ты возвращаешься с концертов, она видит все те фотографии, где ты с другими девушками. Она тебе звонит ночью. Требует объяснений", — вспомнил артист.

Из-за неудачных отношения, певцу сложно теперь начать встречаться с другими девушками. Как он признался, в его жизни есть только быстрые увлечения, но не любовь.

"Меня бросали девушки. Теперь мне сложно построить отношения. Я боюсь, что мне снова будет больно. Но я верю, что найду любовь своей жизни", — рассказал Дмитрий.

Напомним, о своих неудачных отношениях также рассказала и другая участница шоу. Lida Lee призналась, что долгое время встречалась с абьюзивным парнем.

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