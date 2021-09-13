Участник "Танцев" MELOVIN вручил эротический подарок Екатерине Кухар

Правда, на этот раз обошлось без сердец.

Во втором эфире "Танцев со звездами" эпатажный певец MELOVIN, уже как по традиции, снова вручил Екатерине Кухар презент.

Правда, на этот раз обошлось без настоящих сердец. Хотя и этот подарок довольно необычный и эротический. Певец вручил Екатерине черные пушистые наручники. Как признался артист, он сделал такой подарок в честь второго эфира, который посвящен любви.

Подарок MELOVIN / скриншот с видео

"Вам с вашим мужем он очень понравится. Можете не благодарить", — сказал MELOVIN.

Но подарок не повлиял на оценку судьи. Екатерина отметила, что певцу еще нужно много тренироваться.

Похоже, что эпатажный MELOVIN будет продолжать и дальше шокировать своими выходками. Поэтому в третьем эфире, он, вероятно, опять что-то придумает.

Напомним, в первом эфире артист подарил Екатерине Кухар настоящее сердце. Однако, судья не оценила презент певца.

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