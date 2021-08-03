Участник "Танцев со звездами" Суровцев со своей девушкой снялись полностью обнаженными

Пара устроила эротическую фотосессию.
Участник пятого сезона главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами", актер и трехкратный чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев шокировал откровенными фото.
Так, звезда сериала "След" на своей странице в Instagram часто публикует эротические фотографии, на которых присутствует и его возлюбленная, серебряный призер чемпионатов Европы и мира, победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Анна Скворцова.
На фотографиях влюбленные изображены в нижнем белье, а иногда и без него. Более того, парочка появляется в довольно откровенных позах.
Как рассказал Суровцев, из-за работы они не так часто видятся с Анной, как хотелось бы.
"Сейчас сложный период, у меня съемки в нескольких проектах, у тебя подготовка к очередным соревнованиям Arnold classic. Поэтому времени на нас катастрофически не хватает, но это нужно пережить", — отметил Алексей.
Напомним, что на днях уже стало известно, когда состоится премьера пятого сезона главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами", в котором примет участие Алексей Суровцев.