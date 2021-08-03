Участник "Танцев со звездами" Суровцев со своей девушкой снялись полностью обнаженными

Участник "Танцев со звездами" Суровцев со своей девушкой снялись полностью обнаженными

Пара устроила эротическую фотосессию.

Участник пятого сезона главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами", актер и трехкратный чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев шокировал откровенными фото.

Так, звезда сериала "След" на своей странице в Instagram часто публикует эротические фотографии, на которых присутствует и его возлюбленная, серебряный призер чемпионатов Европы и мира, победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Анна Скворцова.

instagram.com/surovtsev.alexei

instagram.com/surovtsev.alexei

instagram.com/surovtsev.alexei

На фотографиях влюбленные изображены в нижнем белье, а иногда и без него. Более того, парочка появляется в довольно откровенных позах.

instagram.com/surovtsev.alexei

instagram.com/surovtsev.alexei

instagram.com/surovtsev.alexei

Как рассказал Суровцев, из-за работы они не так часто видятся с Анной, как хотелось бы.

"Сейчас сложный период, у меня съемки в нескольких проектах, у тебя подготовка к очередным соревнованиям Arnold classic. Поэтому времени на нас катастрофически не хватает, но это нужно пережить", — отметил Алексей.

instagram.com/surovtsev.alexei

Напомним, что на днях уже стало известно, когда состоится премьера пятого сезона главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами", в котором примет участие Алексей Суровцев.

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