Участник "Танців з зірками" Алексей Суровцев вызвал фурор мускулистым телом

Актер потрясающую фигуру.
Участник нового сезона "Танців з зірками", актер и трехкратный чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев имеет роскошное тело.
Именно им звезда сериала "След" довольно часто щеголяет в своем фотоблоге. На этот раз артист запостил на странице в Instagram фотографию, на которой появился в коротких шортах, демонстрируя мускулистую фигуру. Кажется, Суровцев все время проводит в спортзале.
В посте Алексей поделился, что из-за насыщенного графика, вероятно, в котором уже активная подготовка к "Танцям", он не успевает насладиться летом.
"Летний сезон в самом разгаре, а я был на пляже всего один раз. Постоянные съемки не дают никакого шанса побыть в кругу близких людей, отдохнуть, развеяться. Но я знал, что будет непросто и осознанно шел на это. Чувствую, что дальше будет еще сложнее. Но знаю одно — сейчас нужно сцепить зубы и приложить усилия для того, чтобы дойти до своей цели", — написал стриптизер.
В комментариях женщины засыпали красавчика комплиментами.
- Эффектно
- Супер спорте!
- Невозможно смотреть! Огонь
Напомним, имена участников пятого сезона "Танців з зірками" вы можете узнать здесь. Редакция сайта ТСН.ua подготовила фото и краткие сведения о них.