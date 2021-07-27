Участник "Танців з зірками" Алексей Суровцев вызвал фурор мускулистым телом

Актер потрясающую фигуру.

Участник нового сезона "Танців з зірками", актер и трехкратный чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев имеет роскошное тело.

Именно им звезда сериала "След" довольно часто щеголяет в своем фотоблоге. На этот раз артист запостил на странице в Instagram фотографию, на которой появился в коротких шортах, демонстрируя мускулистую фигуру. Кажется, Суровцев все время проводит в спортзале.

instagram.com/surovtsev.alexei

В посте Алексей поделился, что из-за насыщенного графика, вероятно, в котором уже активная подготовка к "Танцям", он не успевает насладиться летом.

"Летний сезон в самом разгаре, а я был на пляже всего один раз. Постоянные съемки не дают никакого шанса побыть в кругу близких людей, отдохнуть, развеяться. Но я знал, что будет непросто и осознанно шел на это. Чувствую, что дальше будет еще сложнее. Но знаю одно — сейчас нужно сцепить зубы и приложить усилия для того, чтобы дойти до своей цели", — написал стриптизер.

В комментариях женщины засыпали красавчика комплиментами.

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Напомним, имена участников пятого сезона "Танців з зірками" вы можете узнать здесь. Редакция сайта ТСН.ua подготовила фото и краткие сведения о них.

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