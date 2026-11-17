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Участник "Танцев со звездами" разнес Влада Яму, который во время войны сбежал из Украины
Виталий Загоруйко убежден, что Влад Яма с его медийностью был бы полезен стране. Однако танцор выбрал другую позицию.
Участник «Танцев со звездами» и военный Виталий Загоруйко разнес хореографа Влада Яму, который во время войны сбежал из Украины в США.
Танцор уехал за границу еще в первый день полномасштабного вторжения. Виталий Загоруйко в интервью Алине Доротюк говорит, что на самом деле возмущен такой позицией коллеги. По словам хореографа, Влад Яма действительно отличный танцор, а вместе с тем в Украине он приобрел немалую популярность и авторитет. Виталий Загоруйко убежден, что во время войны его коллега могла бы использовать свою медийность, чтобы помогать.
«Я отношусь к этой ситуации Влада негативно. Где-то во мне сидит то ли зависть, то ли несправедливость от того, что ему давали возможность. Здесь ему давали действительно большой путь. Человек, получивший за счет этого большой дивидент, и чтобы этот дивидент потом в пользу нашей страны сработал: аудиторией, позицией, поддержкой, словом. Он это, к сожалению, не использовал», — сказал танцор.
Виталий Загоруйко подчеркнул, что сам бы не поступил так. По словам танцора, он даже и до полномасштабной войны не думал о выезде. хореограф хотел создавать украинский проект, о котором знали бы в мире.
«Я бы не менее заслуживал быть на его месте, но мысли у меня иные: я здесь, я буду здесь. Мыслей уезжать даже до войны не было. Я хотел именно здесь создать такой продукт, о котором будет знать весь мир, и этим прославлять Украину. Этого мнения я остаюсь», — говорит хореограф.
Напомним, сам Виталий Загоруйко сейчас служит в рядах ВСУ. О своей мобилизации хореограф объявил в День независимости Украины.