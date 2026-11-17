Виталий Загоруйко и Maruv

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Участник «Танцев со звездами» и военный Виталий Загоруйко удивил предупреждением от скандальной певицы Maruv перед войной.

Знаменитости были знакомы. Они встретились на проекте «Танцы со звездами» и разговорились. Позже Виталий Загоруйко даже снялся в клипе скандальной исполнительницы. В интервью Алине Доротюк хореограф признается, что ему жаль, что Maruv придерживается именно такой позиции — уехала из Украины, молчит о войне и не разрывает связи с РФ.

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«Мне очень жаль на самом деле. Мне очень жаль, что Аня заняла такую позицию. Она хороший человек, как и его муж. Мы общались. Мы с Maruv познакомились на проекте „Танцы со звездами“, потом разговорились», — говорит танцор.

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Виталий Загоруйко в клипе Maruv / © скриншот с видео

Виталий Загоруйко и Maruv никак не поддерживают контакт. В последний раз они общались перед началом полномасштабной войны. Виталий Загоруйко вспоминает, что исполнительница тогда его предупреждала, что произойдет что-то, и призвала быть внимательным. Однако хореографу было не до того.

«Мы общались перед войной. Она мне сказала некоторые вещи: „Виталик, будь внимательным, будет что-то, будь внимательным, что-то решай, думай“. Но я настолько был в своем искусстве, хлопотах, в вере, что даже не было мыслей туда углубляться. Потом они уехали, и после этого мы ни разу не общались», — вспоминает танцор.

Напомним, ранее Виталий Загоруйко разнес хореографа Влада Яму, который во время войны сбежал из Украины. Танцора возмутил поступок коллеги.

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