Участник "ТНМК" Фоззи ошеломил, как группу нагло обворовали в Германии и нашли ли грабителей

У музыкантов украли ценные вещи именно тогда, когда они давали благотворительный концерт.

Участник группы "ТНМК" Александр Сидоренко, он же Фоззи, рассказал, как их нагло обворовали в Германии.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" музыкант вспомнил, что они тогда давали концерт в Дрездене. Автобус коллектива, в котором находились ценные вещи, был припаркован возле административного здания. Музыканты были убеждены, что с ним ничего не произойдет, ведь там много камер. Однако неизвестные залезли в автобус, украли там несколько чемоданов, компьютеры и 50 тысяч гривен.

"Мы выступали возле статуи "Золотого всадника". Автобус стоял рядом, возле здания, мне кажется, Министерства финансов. Казалось, там все в камерах должно было быть. Во время концерта кто-то залез в автобус, они украли какие-то красивые яркие чемоданы, компьютеры и взяли пакет с гривнами, там было в районе 50 тысяч. Нам очень повезло, поскольку там лежали в двух пакетах от мусора евро и злотые, но они их не взяли", — вспомнил Сидоренко.

Александр Сидоренко (Фоззи) / Фото: скриншот с видео

Артист говорит, что они сразу вызвали полицию. Однако вещи им уже не вернули.

"Мы вызвали полицию, долго ее ждали. Потом они долго заполняли бумаги. Ответ был, что они не смогли найти. Я думаю, что они камеры и не смотрели", — поделился Фоззи.

В настоящее время группа "ТНМК" внимательнее относится к безопасности. Они наняли двух водителей, чтобы один из них постоянно находился в автобусе. Также музыканты стали более тщательно следить за аппаратурой и деньгами.

Участник "ТНМК" Фоззи / Фото: instagram.com/metamorefozzey

"Благодаря этому мы узнали, что не надо экономить и ездить с двумя водителями, чтобы один был постоянно в автобусе, и что нельзя расслабляться. Когда мы играли в Кишиневе, Софии, Бухаресте, мы уже понимали, где мы и что следует следить за аппаратурой, за деньгами", — отметил Фоззи.

Отметим, группу "ТНМК" ограбили в Германии летом прошлого года. Тогда в артистов украли деньги, компьютеры и даже некоторые документы. Оказалось, что воров так и не нашли.

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