Участник "ТНМК" Фоззи ответил, почему решил собирать для ВСУ только аптечки

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, участники группы "ТНМК" сразу поняли, что нужны своей стране.

Кто-то пошел на фронт, а кто-то начал помогать в тылу. Александр Сидоренко, более известный как Фоззи, с первых дней полномасштабной войны начал волонтерить. Сначала музыкант занимался поиском и еды для военных, и амуниции. Но потом несколько изменил направление своей помощи.

Фото: скриншот с видео

Однажды к Фоззи обратился гитарист "ТНМК" с просьбой обнаружить для его роты индивидуальные аптечки. Александр помог коллеге. Но после этого к музыканту все чаще стали приходить запросы с просьбой найти аптечки. С того времени знаменитость и начал искать для военных только их.

"Аптечки появились не сразу. Однажды выяснилось, что на них большая потребность. И обратился ко мне наш гитарист Ярослав. Он сказал, что на их роту ВСУ надо где-то найти 100 индивидуальных аптечек. Люди начали обращаться: "А у вас есть аптечки? Вы собираете аптечки? Какие у вас аптечки?". Мы пришли к тому, что сосредоточились именно на том. Потребностей очень много. Мы собрали где-то около тысячи аптечек. А запросов там на пять тысяч. Поэтому собираем и дальше", — рассказал Фоззи в эфире телемарафона. .

Фото: скриншот с видео

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