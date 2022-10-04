Участник "ТНМК" Фоззи показал трогательное сообщение от освобожденного "азовца"

На своей странице в Instagram Фоззи рассказал трогательную историю об одном из защитников "Азовстали". Боец написал музыканту сразу после освобождения из российского плена.

В своем сообщении к Фоззи военный написал, что в плену каждое утро им приходилось слушать "гимн кацапов", но чтобы держаться он напевал в голове строчки из песни "ТМНК" "Да ты шо". А после освобождения от российских палачей брат бойца передал ему видеопоздравления от Фоззи.

Фото: instagram.com/metamorefozzey

"История такова: после концерта в Берлине подошел парень и попросил записать видео-поздравления его брату, пленному "азовцу". Я сказал, что надеюсь на встречу. И еще что-то. И теперь вот получил ответ. Не могу ее удержать в себе. солнце просмотрело из-за туч. Кто-то там, наверху, хорошо к нам относится", — рассказал Сидоренко.

Читайте также: