Участника "Евровидения-2024" от Франции обвинили в сексуальных домогательствах

Инцидент якобы произошел в декабре 2023 года, но только сейчас на артиста заявили в прокуратуру.

Участника "Евровидения-2024", французского певца Slimane, настоящее имя которого Слиман Небчи, обвинили в сексуальных домогательствах.

Инцидент якобы произошел в декабре 2023 года во время гастрольного тура артиста, пишет Le Parisien. Истцом выступил участник технической команды исполнителя. Мужчина обратился в прокуратуру Сент-Этьена с жалобой, что Slimane домогался его.

Случилось это якобы на вечеринке, которую французский певец организовал в честь завершения гастрольного тура. Мужчина утверждает, что Slimane около часа ночи прижал его к стене и начал делать намеки на интим. Техник дал понять, что не желает этого делать, но певец затащил его в гримерную.

Участник "Евровидения-2024" Slimane / Фото: Associated Press

Наконец мужчине удалось покинуть помещение, после чего он спрятался в гастрольном автобусе. Техник надеялся, что на этом все и завершится, однако, по его словам, Slimane в течение следующих двух часов присылал ему сообщение сексуального характера и настаивал на интиме.

Мужчина утверждает, что после инцидента пожаловался руководству, после чего прекратил сотрудничество с исполнителем. Сейчас же он решил подать заявление в прокуратуру, чтобы больше никто не пострадал от действий Slimane.

Участник "Евровидения-2024" Slimane / Фото: Associated Press

Тем временем в команде артиста все обвинения отрицают, а заявления о сексуальном домогательстве называют "сумасшедшей историей".

Отметим, Slimane стал популярен среди европейской аудитории, когда принял участие в песенном конкурсе "Евровидение-2024". В Мальме артист исполнил песню Mon Amour и завоевал четвертое место.

Напомним, недавно Голливуд потряс громкий скандал. Американского рэпера и продюсера P. Diddy обвинили в секс-насилии и торговле людьми, после чего арестовали. Мать скандального исполнителя после ареста ее сына сделала публичное заявление.

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