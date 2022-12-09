Участника группы Backstreet Boys Ника Картера обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Исполнитель надругался над девушкой в 2001 году во время концертного тура.

Одного из солистов культового бойзбенда Backstreet Boys Ника Картера обвинили в изнасиловании.

Так, девушка с инвалидностью Шеннон Рут подала иск о сексуальных домогательствах против Картера. Рут, которой сейчас 39, рассказала, что когда ей было 17 лет исполнитель совершил над ней надругательство.

Инцидент произошел в 2001 году, когда Backstreet Boys находились в концертном туре Black&Blue. Рут вспоминает, что она стояла в очереди за автографом в Tacoma Dome в Вашингтоне. Картер ее заметил, выбрал из очереди и пригласил в свой автобус.

Рут утверждает, что она ни о чем не догадалась и пошла с кумиром. По словам женщины Картер, которому в то время был 21 год, напоил ее розовым напитком, который назвал VIP-соком со вкусом алкоголя. После этого артист якобы приказал ей встать на колени, стянул с себя штаны и настоял на том, чтобы она занялась с ним оральным сексом. Рут утверждает, что он проинструктировал ее, как действовать, хотя она плакала и просила этого не делать, пишет Rolling Stone.

Backstreet Boys, Ник Картер посередине / Фото: Associated Press

После этого Картер изнасиловал 17-летнюю Рут. По словам женщины, Картер ей сказал, что ей никто не поверит, потому что у нее инвалидность. У женщиы аутизм и церебральный паралич. Кроме того, Рут утверждает, что Ник Картер заразил ее вирусом папилломы человека.

"Последний 21 год был исполнен боли, смятения, разочарования, стыда и членовредительства, которые являются прямым результатом того, что Ник Картер изнасиловал меня. Несмотря на то, что я аутистка и живу с церебральным параличом, я считаю, что ничто не повлияло на меня сильнее… чем то, что сделал со мной он", — прокомментировала Рут.

Также женщина призналась, что, когда сказала Картеру о намерении обнародовать эту историю, он ее запугал. Девушка в свою очередь требует, чтобы Картер заплатил ей 30 миллионов долларов моральной компенсации.

Backstreet Boys, Ник Картер посередине / Фото: Associated Press

В свою очередь, Ник Картер уже отреагировал на обвинения, выдвинутые против него Шеннон Рут. Адвокат артиста назвал все обвинения безосновательными:

"Это заявление об инциденте не только юридически необоснованно, но и вовсе не соответствует действительности. К сожалению, в течение нескольких лет госпожой Рут манипулировали, чтобы она выдвигала ложные обвинения в отношении Ника, и эти обвинения все это время неоднократно менялись", — отметил адвокат Картера.

Backstreet Boys, Ник Картер первый слева / Фото: Associated Press

Напомним, что на днях известного C-Pop идола Криса Ву приговорили к 13 годам заключения с последующей депортацией в Канаду, гражданином страны которой он является. Артиста признали виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Ему грозит химическая кастрация, применяемая в Канаде на законодательном уровне в отношении сексуальных преступников.

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