Участника "Холостячки-1" с Ксенией Мишиной ранили на передовой: фото

Участник романтического шоу "Холостячка-1" с Ксенией Мишиной, бизнесмен и поэт Илья Рыбальченко служит в рядах ВСУ.

С первого дня полномасштабного вторжения мужчина принял присягу и пошел служить на передовой. Как сообщил Рыбальченко, на фронте он получил серьезное ранение. На странице в Instagram защитник разместил фотографию, где изображен с перевязанным правым плечом.

Илья Рыбальченко / Фото: instagram.com/illya_strong_bear

Как он получил ранение, Рыбальченко не рассказал, а свое фото он подписал так: "Все хорошо. Привет Херсон".

Как ранее рассказал Илья, его отец и дед были военными. Однако сам Рыбальченко решил нарушить семейную традицию и стал строить бизнес. Илья, ныне защищающий нашу страну в рядах ВСУ, признался, что раньше никогда не служил.

Илья Рыбальченко / Фото: instagram.com/illya_strong_bear

"Я чувствовал, что это не моя история, никогда не служил и даже не думал об этом! Но никогда бы не мог подумать, что из обычного бизнесмена, блогера и поэта, я превращусь в настоящего воина, защитника своей земли. Одно могу сказать: это самая лучшая работа в мире – быть сапером", — рассказал Илья.

Напомним, ранее лидер группы O.Torvald Женя Галич, несущий службу в рядах ВСУ, показал, как пел для побратимов, прячась в укрытии.

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