Участника The Offspring выгнали из группы из-за отказа вакцинироваться

Пит Парада проработал в коллективе 12 лет.

Барабанщик американской панк-рок группы The Offspring Пит Парада огорчил фанатов новостью.

Так, на странице в Instagram музыкант сообщил, что из-за отказа вакцинироваться его отстранили от грядущих концертов коллектива. Кроме того, артист отметил, что его попросили не приходить в студию. Парада добавил, что все это ему запретили несмотря на то, что он имеет весомую медицинскую причину для отказа от укола.

Вместе с тем, по сообщению музыканта не совсем понятно, был ли он уволен из группы навсегда, или просто взял перерыв. Но комментарии о работе над проектами, которые не имеют отношения к The Offspring, и поиска "нового пути" предполагают, что он не предусматривает возвращения.

"Поскольку я не могу выполнять то, что все чаще становится отраслевым требованием, недавно было решено, что мне опасно находиться рядом, в студии и в туре. Я говорю об этом, потому что вы не увидите меня на этих грядущих концертах. Я также хочу поделиться своей историей, чтобы все, кто сейчас испытывает агонию и изоляцию, знали, что они не совсем одиноки", — написал Парада.

Кроме того артист считает, что он ранее переболел COVID-19, поэтому имеет антитела. Вместе с тем Парада поделился, что его пожизненная история с синдромом Гийена-Барре подвергает его большему риску побочных эффектов от вакцинации. Музыкант отметил, что поддерживает тех, кто сопротивляется вакцинации по своим причинам.

Парада отметил, что поделился информацией не потому, что сердится на коллег по группе.

"У меня нет негативных чувств к своей группе. Они делают то, что, по их мнению, лучше для них, а я делаю то же самое. Желаю всей семье The Offspring всего наилучшего!" — написал Парада.

Отметим, что Пит Парада пробыл в группе 12 лет. Он пришел на смену Атому Вилларду, который покинул The Offspring в 2009-м. Парада был вторым по продолжительности работы барабанщиком в группе за 37-летнюю карьеру.

Между тем The Offspring официально информацию об уходе Парада из группы не прокомментировала.

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