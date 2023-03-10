Участникам группы KAZKA отказали в выезде в Лондон после бегства известного комика за границу

После громкого скандала с бежавшим из Украины в Турцию комиком Андреем Щегелем украинские артисты столкнулись с новыми распоряжениями Министерства культуры и цифровой трансформации.

На фоне разбирательств участникам группы KAZKA, Дмитрию Мазуряку и Никите Будашу также отказали в выезде за границу. О ситуации высказалась фронтвумен коллектива Александра Зарицкая.

Певица подчеркнула, что сейчас есть не только те, кто предал родину и сбежал, но и те, кто, несмотря ни на что, помогает украинцам в разных уголках мира и собирает средства для победы.

"Друзья, вы точно слышали об "артистах", воспользовавшись разрешением от Министерства культуры, уехали за границу. Но этот пост не о них. Они в этой истории — недоразумение, исключение из правил, которых, к сожалению, не избежать в любом месте. Этот пост об артистах, которые благодаря Министерству культуры Украины вот уже больше года собирают средства в мире на помощь армии, рассказывают об Украине на разных площадках, поддерживают украинцев, которые сегодня вынужденно живут в самых отдаленных уголках нашей планеты! Тех, кто выезжал сотни раз, и всегда возвращался, ведь здесь дом", — написала Зарицкая.

Фото: instagram.com/kazka.band

Также певица поделилась, что на днях у группы должен пройти концерт в Лондоне, поэтому они добиваются того, чтобы Мазуряка и Будаша выпустили за границу.

"Сегодня очень важно наказать виновных, ведь от этого зависит, смогут ли, например, мои ребята выехать завтра на благотворительный концерт в Лондон, где наше выступление давно анонсировано. Пока им отказали. Верю в справедливость и правду! И уверена, что украинская культура способна преодолевать границы и объединять нас ради совместной миссии — победы", — написала Александра.

Фото: пресс-служба группы KAZKA

Напомним, что Минкульт ужесточил правила для выезда мужчин призывного возраста за границу после скандала с комиком Андреем Щегелем, который под предлогом благотворительного концерта скрылся в Турции. Также позже стало известно, что таким же образом в Россию сбежал режиссер Тарас Голубков, где он теперь снимает клипы для российской певицы Клавы Коки.

Читайте также: