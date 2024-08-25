Участникам украинской группы вручили повестки прямо во время их выступления: где будут воевать артисты

Украинская группа "Будьмо" была мобилизована просто после их выступления в Украине.

Так, музыканты приехали в Калуш, чтобы отыграть там концерт 21 августа в рамках благотворительного тура. Впрочем, неожиданные планы на будущие выступления пришлось мгновенно отменить, ведь в тот вечер всем четырем участникам группы были вручены повестки. После чего артисты были отправлены на военно-врачебную комиссию в круглосуточную Ивано-Франковскую областную клиническую больницу, пишет "Галицкий корреспондент".

К тому же об окончательном присоединении к рядам ВСУ и начале учений известил и сам фронтмен группы "Будьмо" Ростислав Коваль на своей Facebook-странице, добавив фото всех четырех членов группы в военной форме. Сейчас парни присоединятся к 102 ОБрТрО и надеются со временем вернуться к музыке.

Группа Будьмо мобилизована

"В это нелегкое время для нашего государства мы сознательно приняли решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины! С сегодняшнего дня мы солдаты 102 ОБрТрО! За плечами 279 благотворительных концертов в поддержку ВСУ! Мы обещаем, что и дальше будем радовать вас новыми песнями и верим, что сможете нас увидеть на сцене, но уже в новом амплуа! Спасибо за вашу поддержку! Верим в нашу победу. Слава Украине! Героям Слава", - сообщил певец.

Группа Будьмо мобилизована

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