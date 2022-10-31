Участники "Голосу країни-12" ошеломили номером, которого в истории шоу еще не было

Последними в "вокальных боях" шоу "Голос країни-12" соревновались Дмитрий Цимбал и Роман Мелиш.

Их дуэт стал настоящим сюрпризом, ведь никто из тренеров не ожидал такого увидеть. Роман не смог присутствовать физически на сцене "Голосу країни", ведь представлял Украину на международной арене в США.

"Я должен на время выехать из Украины, потому что я представлял нашу страну на международной арене в США. Поэтому формат вас удивит", — рассказал участник шоу.

Роман выступал благодаря видеосвязи, а Дмитрий был на сцене шоу. Они просто ошеломили своим дуэтом, исполнив вместе песню – "Стоїть гора високая".

Тренер Святослав Вакарчук не захотел прощаться с музыкантами, тем более что их голоса мощно звучали в дуэте. Поэтому Дмитрий и Роман и дальше будут участвовать в шоу и петь вместе, что позволили им продюсеры проекта.

Кстати, Вакарчук пообещал участникам записать альбом украинских песен.

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