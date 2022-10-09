Участники "Голосу країни-12" поддержали украинских защитников на передовой

С начала полномасштабной войны в Украине участники "Голосу країни-12" присоединились к помощи государству. Многие стали заниматься волонтерством и участвовать в благотворительных концертах.

Народный тренер проекта Андрей Мацола предложил участникам выступать для бойцов ВСУ на передовой. Артисты охотно приобщились к этой инициативе.

"Этими концертами мы хотим показать сегодня ребятам, что вся Украина вместе с ними. Мы не боимся ни вражеских орудий, ни пуль, ни ракет, потому что мы точно знаем, что с нами Вооруженные силы Украины, с нами вера, с нами Бог". Мы точно победим", – рассказал Мацола.

Андрей Мацола с военными

Участники "Голосу країни-12" отметили, что понимают всю ответственность работы наших военных, поэтому хотели подарить им хорошее настроение и силы.

"Наша основная задача в том, чтобы нашим защищающим нас ребятам поднять немного боевой дух, чтобы им понравился наш концерт", — отметили участники проекта из группы SPIV BRATIV.

SPIV BRATIV

Напомним, что проект "Голос країни-12" вернулся на телеэкраны с благотворительными намерениями. Теперь все желающие могут присоединиться к сбору средств для ВСУ во время просмотра вокального шоу.

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