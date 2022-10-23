Участники "Голосу країни-12" посвятили выступление пожилым людям, которые второй раз проживают войну

Артисты из команды Нади Дорофеевой переосмыслили свое выступление, снятое до начала полномасштабной войны.

Свое выступление на первом эфире "вокальных боев" сестры Инесса Грицаенко и Алина Назарчишина и скрипач Дмитрий Ротькин решили посвятить пожилым людям.

Участники команды Нади Дорофеевой спели в дуэте еще до начала полномасштабной войны, однако сегодня каждое выступление приобрело особое значение.

В своем видеообращении Инесса и Дмитрий рассказали о том, что сейчас поддерживают Украину своим вокалом и отметили, что свое выступление они хотели бы посвятить пожилым людям.

"Сегодня своим выступлением мы бы очень хотели поддержать всех украинцев и особенно пожилых людей, ведь им приходится во второй раз переживать ужасы войны. Мы с вами, мы рядом, Украина сегодня как никогда единственная", — сказали участники.

На сцене "Голосу країни-12" дуэт исполнил песню Билли Айлиш "Bad guy" и удивил тренеров своим выступлением. Начинающие артисты удивляли не только своими вокальными способностями, но и игрой на музыкальных инструментах. Дмитрий исполнил свою зажигательную партию на скрипке, а сестра Инессы, Алина, очаровала игрой на саксофоне.

Звездная тренер Надя Дорофеева в конце концов решила оставить в своей команде талантливых сестер.

Впрочем, не покинул проект и Дмитрий. Команда "Второго шанса" Александра Зарицкая и Андрей Мацола охотно нажали кнопку и пригласили участника к себе.

Напомним, что по новым правилам "вокальных боев" тренер может только один раз за весь сезон спасти участника из своей команды, а вот в команду "Второго шанса" тренеры могут "украсть" сразу двух вокалистов.

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