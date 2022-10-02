Участники "Голосу країни-12" рассказали, как ездили на передовую: "Важно поддерживать героев"

С начала полномасштабной войны участники "Голосу країни-12" стали помогать Украине. Одни ушли на фронт, другие же занялись волонтерством.

В частности, участники проекта ездили с концертами на передовую. Как рассказал народный тренер Андрей Мацола, это была его инициатива. Участники шоу поддержали ее.

"Сейчас во время войны очень важно поддерживать наших героев. Как народный тренер "Голосу країни" я обратился с идеей к нашим молодым, талантливым исполнителям "Голосу країни" 12 сезона приехать на передовую с выступлениями в поддержку наших Вооруженных сил. Все в один голос согласились. ", – рассказал в эфире шоу Андрей Мацола.

Участники шоу говорят, что это очень ответственное мероприятие. Они ведь едут поддерживать людей, которые защищают их.

"Здесь ответственность очень велика. Мы стоим перед людьми, благодаря которым мы живем", — отметил участник "Голосу країни-12".

В целом музыканты понимают, что должны поддерживать украинских защитников и помогать им.

"Сейчас у меня миссия на культурном фронте поддерживать дух наших ребят, наших защитников", – поделилась участница проекта.

Отметим, что на шоу "Голос країни-12" будут собирать средства для украинских защитников. Каждый желающий может присоединится к благотворительному сбору, внеся любой взнос онлайн на платформе Dobro.UA или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

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