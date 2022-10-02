Участники "Голосу країни-12" SPIV BRATIV удивили хитом об утонувшей "Москве"

Война сменила не только жизнь, но и творчество украинских музыкантов. В репертуаре группы SPIV BRATIV также появились несколько патриотических хитов.

Так, участники "Голосу країни-12" посвятили трогательную песню городу Николаеву. А зажигательный трек про утонувший крейсер "Москва" вообще стал хитом в Сети.

"Ребята делают невероятные вещи. Стране, мне кажется, очень важно иметь такую группу, которая поет о том, что сейчас происходит. То есть произошло какое-то событие, ребята через несколько дней выпускают новый хит. Для меня это очень-очень классно", — рассказала тренер "Второго шанса" Александра Зарицкая.

Кроме того, с народным тренером "Второго шанса" Андреем Мацолой ребята приняли участие в благотворительных концертах и объездили Украину со своими выступлениями.

"Мы очень сблизились, когда ездили с концертами на передовую для Вооруженных Сил Украины. Во время поездки к ним подходило много людей с просьбой сфотографироваться, взять автограф, они уже настоящие знаменитости. И по моему мнению, благодаря поддержке "Второго шанса" и благодаря участию ребят в проекте, они раскрылись и нашли себя", — поделился Мацола.

SPIV BRATIV / Фото: instagram.com/spiv_brativ

Также напомним, что в шестом выпуске шоу "Голос країни-12" участники рассказали, как изменилась их жизнь во время войны. Собирать средства для ВСУ своими выступлениями также помогает участница команды Нади Дорофеевой Иннеса Грицаенко.

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