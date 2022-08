Участники "Голосу країни", группа SPIV BRATIV, растрогала Сеть песней о Николаеве – видео

Инициатором создания семейного квартета стал старший брат Дмитрий Осичнюк.

В родных Черкассах коллектив знают, пожалуй, все. А после участия в шоу "Голос країни" поклонников стало еще больше.

На "слепых прослушиваниях" они подготовили саундтрек из культового сериала "Друзья" — The Rembrandts – I'll be there for you. Впрочем, группе не удалось развернуть ни одно кресло. Несмотря на это, участники все же попали в следующий этап. Пятая команда "Другий шанс", где тренерами стали меценат Андрей Мацола и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, предоставила возможность SPIV BRATIV продолжить участие в проекте. Но побороться за победу группа так и не успела – в Украине началась полномасштабная война.

SPIV BRATIV / Фото: instagram.com/spiv_brativ

В это время ребята продолжили заниматься музыкой. В первые недели после вторжения России они написали хит "В городі Херсоні". А клип о том, как крейсер "Москва" пошел ко дну, собрал на YouTube более 2 млн просмотров.

Теперь все песни музыкантов – реакция на события в Украине. В их репертуаре есть композиции об Антоновском мосте, трагедии в Виннице и знаменитом превентивном ударе Лукашенко. А свою последнюю песню ребята посвятили Николаеву, ежедневно страдающему от вражеских обстрелов.

В "Сніданку з 1+1" братья рассказали, где находят силы для того, чтобы перерождать трагические истории в творчество. В частности, Дмитрий поделился, что то, что людям нужна их музыка – мотивирует группу двигаться дальше.

А вот история песни о Николаеве такова:

"Нам в личные сообщения в Instagram написала женщина: "Вы пишите о городах. А есть еще город, Николаев, который горой стоит на юге и мне бы очень хотелось, чтобы вы сделали что-то о моем городе". До этого у меня были мысли написать о Николаеве, я попросил эту женщину рассказать что-нибудь об этом городе, чтобы мы сориентировались. Она о городе ничего не рассказала, она написала, как она любила гулять с ребенком по паркам, как любовалась пейзажами. Понимаете, в этом сообщении было столько любви к своему городу!" – прокомментировал Дмитрий.

Сейчас в приоритете ребят концерты для Вооруженных сил Украины. Также SPIV BRATIV принимает участие в благотворительных мероприятиях.

SPIV BRATIV / Фото: instagram.com/spiv_brativ

