Участники "Голосу країни" ошарашили исполнением хита Бейонсе и заставили тренеров аплодировать им стоя

Последними в "вокальных батлах" 13 сезона "Голосу країни" сошлись участники команды Артема Пивоварова — Гидаят Сеидов, Кристина Арутюнова и Екатерина Козлова.

Вокалисты выбрали очень сильно сложную композицию от американской певицы Бейонсе – Halo. Участникам получилось мощно исполнить песню. Тренеры были просто ошеломлены и аплодировали вокалистам стоя. Особо наставники отметили тембр Гидаята Сеидова.

Тренеры "Голосу країни-13" и KOLA / Фото: скриншот с видео

"Мне очень понравилось. Всей аудитории очень понравилось. Мы встали, это было круто! Гидаят, мой голос сегодня за вас", — прокомментировала Надя Дорофеева.

Гидаят Сеидов, Кристина Арутюнова и Екатерина Козлова / Фото: скриншот с видео

Перед Артемом Пивоваровым предстал нелегкий выбор, ведь все участники были мощными. Наконец тренер прислушался к советам и сделал выбор в пользу Гидаята Сеидова.

Гидаят Сеидов, Кристина Арутюнова и Екатерина Козлова / Фото: скриншот с видео

"Мне действительно очень сложно сейчас. Екатерина, именно сейчас настал момент, чтобы ты начала отсчет своей сольной карьеры. Это важно! Кристина, ты невероятно талантливая. Я уверен, что вы еще не раз о ней услышите, потому что этот человек уже выпускает свои песни. Что я хочу сказать Гидаяту? Ты, как никто, знаешь, что такое поражение. Я думаю, что твое очередное поражение будет просто неуместным, потому что ты должен пройти дальше", — отметил Артем Пивоваров.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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