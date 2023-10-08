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Участники "Голосу країни" растрогали Макса Барских эмоциональным исполнением песни из фильма "Барби"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Участники "Голосу країни" растрогали Макса Барских эмоциональным исполнением песни из фильма "Барби"

Лада Тивончук, Роман Панченко и Анна Денисова / Фото: скриншот с видео

Вокалисты спели трек Билли Айлиш — What Was I Made For.

Следующими побороться за участие в проекте "Голос країни-13" вышли три участника из команды Нади Дорофеевой — Лада Тивончук, Роман Панченко и Анна Денисова.

Вокалисты спели на сцене проекта песню из нашумевшего фильма "Барби". Участники эмоционально исполнили хит американской певицы Билли Айлиш – What Was I Made For. Как признался Макс Барских, вокалисты настолько его растрогали, что у него сразу же пошли мурашки по коже.

"У меня просто мурашки побежали", — признался Барских Наде Дорофеевой.

Лада Тивончук, Роман Панченко и Анна Денисова / © скриншот с видео
Лада Тивончук, Роман Панченко и Анна Денисова / Фото: скриншот с видео

Перед тренером предстал нелегкий выбор. Во-первых, мнения других наставников разделились, ведь каждый советовал ей оставить своего фаворита, а у каждого он был разный. Надя Дорофеева выслушала всех коллег и оставила на проекте именно Романа Панченко.

"Это было очень мощное выступление. Я невероятно горжусь вами всеми. Сейчас мне нужно сделать свой выбор. Мне очень сложно сейчас. Это не слова, это не для того, чтобы делать драму. Мне действительно очень сложно. Я уже вас успела полюбить, я знаю о мечтах каждого из вас. Я очень прошу вас, когда прозвучит мой выбор, чтобы для тех, кто не прошел, это был толчок для дальнейшей работы. Дальше я хочу соперничать с Ромой", — прокомментировала Надя Дорофеева.

Роман Панченко / © скриншот с видео
Роман Панченко / Фото: скриншот с видео

Вокалист в свою очередь пообещал не подвести наставницу и творить еще больше качественной музыки.

"Мы еще сделаем хорошую музыку немного больше и покажем, что такое музыка будущего", — прокомментировал Роман Панченко.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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Дата публикации
Просмотры
313
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