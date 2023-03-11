Участники группы "Антитела" публично показали средний палец российскому посольству в Германии

Украинская группа "Антитела" находится в благотворительном туре по городам Европы.

10 марта коллектив отыграл концерт в столице Германии, Берлине. На странице в Instagram "Антител" появилось фото досуга музыкантов.

Так, перед концертом участники группы решили сделать очень правильное селфи. Они сфотографировались на фоне российского посольства в Берлине, которому показали средние пальцы:

"У нас есть напоминание для всех: F*ck russia, f*ck putin, Glory to Ukraine! Glory to Ukrainian Heroes!" – подписали кадр артисты.

Группа "Антитела" на фоне российского посольства в Берлине / Фото: instagram.com/antytila_official

В свою очередь, поклонники "Антител" эмоционально прокомментировали фотографию: "На этом фото прекрасно все, кроме непонятной тряпки на палочке", "На сегодняшний день лучшее фото соцсети", "Я тоже так сделала осенью", "Эпическая картина "Благодарные жители освобожденных територий передают привет освободителям".

Напомним, месяц назад группа "Антитела" мощно исполнила трек "Фортеця Бахмут" на крупнейшем фестивале в Италии Sanremo 2023.

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