Участники группы "Антитіла" берут на попечение детей погибших в войне с Россией воинов до их совершеннолетия

С первых дней полномасштабной войны с РФ участники музыкального коллектива "Антитіла" взяли в руки оружие, чтобы защищать независимость родной Украины.

За это время артисты преодолели немало препятствий, но самым тяжелым испытанием стали потери боевых товарищей.

На своей странице в Instagram фронтмен коллектива Тарас Тополя вспомнил о детях украинских бойцов, оставшихся сиротами из-за российской агрессии в Украине.

"Папы вернутся домой, но историями в книгах, в названиях улиц, вернутся уже воспоминаниями и слезами в мыслях и сердцах детей. Больше никогда не обнимут, не дадут важного совета, не будут рядом в важный момент. Такова цена свободы, которую платим все мы, которую платят наши дети, ставшие невольными участниками этой кровавой войны", – написал музыкант.

Группа "Антитела" с собратьями

Чтобы почтить память погибших героев, группа "Антитіла" вместе с бойцами 130 батальона решили финансово помогать их наследникам до совершеннолетия и далее, при необходимости.

"В некоторых семьях погибших военных по четверо детей. Мы будем искать возможности, чтобы удовлетворить их потребности и хотя бы частично заменить собой родительское плечо. Особое направление деятельности БФ Антитела, наших друзей и партнеров будет посвящено именно детям погибших на войне. Ради кого мы боремся, если не ради них и их будущего", — отметил Тополя.

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