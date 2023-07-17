Участники группы "Антитіла" получили почетные награды за оборону Харькова

Нагрудные знаки музыкантам вручил мэр города.
Участники группы "Антитіла" во главе с фронтменом Тарасом Тополей с начала полномасштабной войны защищают Украину от российских оккупантов.
За время полномасштабного вторжения музыканты успели побывать на разных участках фронта, в том числе в Харькове. За свои заслуги перед городом и его оборону от оккупантов участники группы "Антитіла" получили почетные награды от мэра города Игоря Терехова.
Так, нагрудными знаками наградили Тараса Тополя, клавишник Сергей Вусик и гитарист Дмитрий Жолудь. Музыканты поделились фото с наградами в Instagram.
"Служим украинскому народу", – подписали фото артисты.
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