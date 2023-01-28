Участники группы "Антитіла" получили почетные награды за оборону Киевщины от оккупантов

Музыкант с начала войны защищают украинские земли от оккупантов.

Украинская группа "Антитіла" получает не только музыкальные награды. На днях участников коллектива – Тараса Тополю, Сергея Вусыка и Дмитрия Жолудя – наградили медалями за боевые заслуги.

Новостью группа поделилась со своими поклонниками в Instagram. Музыканты показали медали "Честь. Слава. Держава" от общества города Киева за выполнение боевых задач в Ирпене и защиту Киевщины.

"Четкая и смелая гражданская позиция на протяжении всех лет войны, сотни спасенных жизней, добросовестная служба по обороне родных окрестностей Киева и защита страны на севере Харьковщины", — написали в Instgaram "Антитіла".

Кроме того, продюсер и клавишник коллектива Сергей Вусык был награжден почетным нагрудным знаком "Знак почета" от Министерства обороны Украины "за военную доблесть, значительный личный вклад в дело развития, развития и обеспечения жизнедеятельности Вооруженных Сил Украины, достижение высоких показателей в военной сфере и безупречную добросовестную службу.

Напомним, в декабре 2022 года участники группы "Антитіла" открыли музей во Львове, где показали экспонаты, собранные в течение 14 лет карьеры коллектива.

Читайте также: