Участники "Квартала 95" вместе со звездами концертами на передовой поддержали украинских военных

Артисты пытаются разряжать напряженное состояние военных, чтобы они могли перезагрузиться.

Студия " Квартал 95 " – Женя Кошевой, Саша Пикалов, Юра Великий, Таня Песик, Юра Ткач и все актеры "Квартала" занимаются волонтерством, собирают средства, стоят на защите в терробороне.

Недавно Саша Пикалов поступил в Национальную Гвардию Украины. Но кроме этого, они – артисты, пытающиеся успевать стоять еще и на культурном фронте и поддерживать боевой дух.

Студия "Квартал 95" вместе с друзьями и коллегами ВВ, "Без Обмежень", Златой Огневич, Александром Пономаревым, Русланой, Максом Барских и многими другими артистами уже несколько недель посещает защитников Украины на передовой, дарит поддержку и хорошее настроение юмористическими и музыкальными выступлениями.

Поскольку каждый, кто защищает Украину от оккупантов, должен чувствовать, что он не один. Даже напряженное состояние военных нужно разряжать, чтобы перезагрузиться и с новыми силами снова идти в бой. Мы все боремся ради одной цели – свободная независимая страна.

Кроме того, БайрактарNEWS от "Квартала 95", который вышел в эфир, был создан для того, чтобы руки каждого украинца не опускались, чтобы каждый мог поддерживать критическое мышление и "холодную" голову. Чтобы агрессор видел – запугать такую сильную нацию невозможно. Все его фейки и ложь будут уничтожены украинским духом и юмором. Пока мы можем смеяться над врагом, он не победит.

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