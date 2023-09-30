Участники шоу "Моя суперродина" удивят зрителей: когда премьера нового сезона

Уже 2 октября на телеканале ТЕТ премьера нового сезон развлекательного шоу "Моя суперродина".

Еженедельно, с понедельника по четверг, четыре совершенно разных украинских семьи будут открывать нам двери своих домов. Они будут делиться опытом супружеской жизни, секретами отцовства, доставать скелеты из шкафа, щедро накрывать столы и от души развлекать друг друга.

По правилам шоу, семьи-конкуренты будут оценивать друг друга в трех категориях – благополучие, гостеприимство и отношения.

Героями первой недели проекта "Моя суперродина" стали колоритная семья ромов, закрутившая участников в танце и погрузившая в мир бесчисленных традиций. Конкуренцию им составила амбициозная семья бьюти-бизнесменов с сетью салонов красоты и многодетная семья госслужащего, воспитывающая троих сыновей и дочь.

Еще одна семья из премьерного выпуска шоу "Моя суперродина" — Ирина и Роман, который по уши влюблен в жену и поддерживает любые ее идеи.

Не пропустите новый сезон реалити-шоу "Моя суперродина" уже 2 октября в 17:00 на телеканале ТЕТ.

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