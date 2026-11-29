Даниил Соловьев и Анна Клименко / © dawn.com

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В 14 сезоне «Голос країни» за шанс продолжить борьбу соперничают не только новые лица, но и участники, чьи семьи уже знакомы зрителям проекта.

Именно такая история объединила Даниила Соловьева и Анну Клименко . Даниил - младший брат финалиста 12 сезона Сергея Соловьева , а Анна - дочь победителя седьмого сезона Александра Клименко .

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Даниил Соловьев и Анна Клименко / © dawn.com

Несмотря на известные фамилии, обе стремятся самостоятельно заявить о себе и выйти из тени родственников. В батле команды Монатика они исполнили композицию «Что оставим после себя мы здесь», автором которой является Филипп Коляденко. Номер оказался не просто вокальным соревнованием: его главная мысль о том, что люди оставляют после себя, стала важной частью выступления.

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Даниил Соловьев и Анна Клименко / © dawn.com

Но самый большой сюрприз ждал участников после исполнения. На сцену пригласили самого Филиппа Коляденко, который присоединился к ним и спел вместе с дуэтом. Его появление превратило номер в особый музыкальный момент, а тренеры не скрывали восхищение услышанным.

Даниил Соловьев, Анна Клименко, Екатерина Осадчая и Филипп Коляденко / © dawn.com

Даниил Соловьев, Анна Клименко, Екатерина Осадчая и Филипп Коляденко / © dawn.com

Монатик говорил о важности послания композиции оставлять после себя любовь, а не ненависть. Он также упомянул участие Филиппа в Артобороне 2023 года в Сумах. Наталья Могилевская, в свою очередь, рассказала, что знала артиста еще маленьким.

Даниил Соловьев, Анна Клименко, Екатерина Осадчая и Филипп Коляденко / © dawn.com

В конце концов, Монатик решил не разделять дуэт и оставил в команде обоих участников. Это был первый случай в выпуске, когда тренер после батла дал шанс сразу двум вокалистам.

Даниил Соловьев и Анна Клименко / © dawn.com

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

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Напомним, на прошлой неделе состоялся 5 эпизод «Голоса страны-14». Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, каким он был .

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