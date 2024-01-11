Участников нацотбора на "Евровидение-2024" заподозрили в плагиате песни российской группы

Сегодня, 11 января, обнародовали конкурсные песни участников нацотбора, с которыми они будут бороться за право представлять Украину на "Евровидении-2024".

Однако не обошлось без казусов. Группу NAHABA заподозрили в плагиате. Некоторым пользователям конкурсная песня коллектива GLASSS неожиданно напомнила трек российской группы t.A.T.u. – "Нас не догонят".

Юзеры в комментариях под песней NAHABA, которая обнародована на официальной странице нацотбора в YouTube, делились, что припев GLASSS у них ассоциировался с треком "Нас не догонят".

Я один здесь слышу группу t.A.T.u.?

Первая реакция – вау! Очень интересно, как это будет звучать вживую, учитывая количество тюнинга в припевах. Барабаны на 00:34 чего-то напомнили t.A.T.u.

Очень похоже на t.A.T.u. И голос, и музыка, и определенный вайб. В некоторых моментах вообще нельзя было отличить. Очень сомнительная песня для того, чтобы представлять Украину.

Чем-то напомнило t.A.T.u., и не бросайтесь тапочками, просто реально стиль припева похож

Слышится группа t.A.T.u., песня "Нас не догонят"! Какой-то диссонанс вызывает через ассоциацию с песней t.A.T.u.

Сейчас коллектив NAHABA на своих официальных страницах пока не комментировал упреки о плагиате. Тем временем нашлись и те пользователи, которые оценили конкурсную песню группы и пожелали музыкантам победы в нацотборе.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, в каком порядке будут выступать участники нацотбора и с какими песнями. Сам национальный отбор состоится уже 3 февраля.

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