Участнику "Холостячки" Андрею Хветкевич изменил муж-колумбиец

Андрей Хветкевич / © instagram.com/diveeasy

Реклама

Участник романтического реалити "Холостячка-2" Андрей Хветкевич рассказал, как ему изменил муж-колумбиец Фелипе.

Пара уже около восьми лет находится в отношениях, два из которых - в браке. Однако во взаимоотношениях пары было не все идеально. В частности, когда Андрей и Фелипе находились в отношениях четыре года, бизнесмен узнал об измене возлюбленного. Произошло это, когда он находился в командировке. Хветкевич увидел это на камерах видеонаблюдения.

"У меня была камера дома, я был в командировке. Я увидел на камере что-то странное и начал спрашивать, что это такое. Он начал врать. Если бы он не врал, все было бы хорошо. Но была ложь, я подумал, что что-то здесь не так, мы заканчиваем эти отношения", - рассказал бизнесмен в интервью Славе Демину.

Реклама

Андрей Хветкевич с мужем / © instagram.com/diveeasy

Тогда пара разошлась. Тем временем Хветкевич решил пойти на шоу "Холостячка", где главной героиней была Злата Огневич. По правилам проекта участникам запрещено пользоваться соцсетями. Когда бизнесмен долгое время не появлялся в Сети, Фелипе начал очень сильно волноваться, что даже прилетел в Украину. Наконец, пара помирилась и дала их отношениям второй шанс.

"После этого я пошел на "Холостячку". Я подумал, если в личных отношениях все плохо, то пойду на шоу. Когда я исчез из Сети на время съемок, Фелипе начал паниковать, даже прилетел в Украину. Когда съемки закончились, мы с ним встретились в Украине. Он просил прощения, и все остальное", - вспомнил бизнесмен.

Напомним, недавно Андрей Хветкевич и Фелипе отпраздновали вторую годовщину брака. По случаю особой даты бизнесмен показывал, какой была их свадьба.