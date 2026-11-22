Алена Компаниец / © dawn.com

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Настал черед показать свои вокальные умения для участницы «Голосу країни-14» Алены Компаниец.

Девушке 26 лет. Она работает директором поселкового Дома культуры. Вокалистка успела открыть звукозаписывающую студию и находит таланты среди местных жителей. Но на этот раз наступила очередь Алене показать, что она умеет.

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На сцене «Голосу країни» Компаниец исполнила тоскливую украинскую народную песню «Пливе кача по Тисні», которая стала реквиемом памяти погибших героев Украины. Участница проекта пела а капелла и не оставила тренеров равнодушными, а особенно Наталью Могилевскую, которая развернула свое кресло.

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Алена Компаниец / © dawn.com

«Я развернулась, потому что невозможно было не поддержать всех нас, всю Украину твоей душой. Ты спела идеально! Я тебе очень за это благодарна! — говорит тренер.

Свое мнение о выступлении участницы высказала и Тина Кароль. Тренер говорит, что у Алены действительно редкий голос. Также наставница поблагодарила ее за выбор композиции и те эмоции, которые она подарила.

«В вашем голосе есть масштаб. Это большая редкость! Вы сегодня смогли стать проводником всех этих смыслов. Такие состояния души — они необходимы каждому из нас. Благодарю вас за то, что вылечили, отпустили от сердца, залечили рану», — прокомментировала тренер.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

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Напомним, ранее тренеры «Голосу країни-14» вспомнили, кем работали до того, как стали популярны. Например, Наталья Могилевская пела в ресторане, а в Артема Пивоварова были смены в реанимации.

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