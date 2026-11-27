Марина Голд

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Участница романтического реалити-шоу «Холостяк-12», где главным героем был Алекс Топольский, Марина Голд во второй раз станет мамой.

Радостную новость блогерша объявила в Instagram. Только в октябре прошлого года Марина Голд родила первенца — дочь Мишель. А сейчас звезда «Холостяка» беременна снова. Блогерша признается, что всегда мечтала о большой семье. После появления дочери на свет Марина Голд поняла, какое это счастье быть мамой и что она может со всем справиться. Наконец, блогерша решилась на второго ребенка.

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«Теперь вы знаете! Мы решились на второго ребенка! Кто знает меня хорошо, тот знает, что семья для меня на первом месте, это то, что делает меня счастливой. Поэтому я всегда хотела как минимум двух детишек. И как классно, что первый ребенок показал нам, что мы справимся и это такое счастье», — поделилась блогерша.

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Марина Голд с мужем

Марина Голд не говорит, какой у нее срок беременности. Однако у участницы романтического реалити уже виднеется округлившийся животик. Также блогерша говорит, что понимает, насколько будет сложно справляться с двумя детьми с маленькой разницей в возрасте. Однако рядом с Мариной Голд есть ее муж, который поддерживает и помогает.

«Большая семья — это труд, иметь хороший доход — это труд, все требует времени и сил. Но инвестировать в детей мы решили одним махом. И играть детки будут вместе, если разница небольшая. Поэтому буду с радостью делиться своей мамской жизнью дальше», — призналась блогерша.

Марина Голд с мужем

Отметим, Марина Голд вместе с мужем, за которого вышла замуж весной 2025 года, проживает в США. В октябре прошлого года у пары родился первенец. А сейчас влюбленные ожидают появления на свет второго ребенка.

Напомним, победительница «Холостяка-12» Екатерина Лозовицкая сейчас тоже беременна. Недавно модель рассекретила пол ребенка и призналась, когда будет рожать.

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