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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2257
Время на прочтение
1 мин

Участница "Холостяка-12" объявила о беременности и показала свой заметно округлившийся животик

Марина Голд в этом году впервые станет мамой.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Марина Голд с мужем

Марина Голд с мужем

Участница романтического реалити-шоу «Холостяк-12», где главным героем был Алекс Топольский, Марина Голд с мужем сообщила о беременности.

Радостной новостью блогерша поделилась в Instagram. Она сняла забавные кадры со своим мужем, с которым сыграла свадьбу в апреле этого года. В объективе они сначала предстают с бокалом вина и загадочно смотрят прямо, а потом оба поворачиваются друг к другу и меняют бокалы на детские бутылочки. И тем временем у Голд в черном обтягивающем платье виднеется заметно округлившийся животик.

Марина Голд с мужем

Марина Голд с мужем

Марина Голд с мужем

Марина Голд с мужем

«Скоро родится ребенок», — подписала милые кадры звезда «Холостяка».

В комментариях подписчики и друзья Марины уже поздравили ее семью и разделили счастье.

  • Вау! Мурашки по коже!

  • Какие хорошие новости. Не могу поверить

  • Поздравляю! Какое счастье! Вы замечательные

  • Я уже так жду этого маленького пупсика. Поздравляю вас, мои дорогие

Отметим, в конце февраля возлюбленный Марины Голд сделал ей предложение после пяти месяцев отношений. Уже в апреле пара сыграла свадьбу на живописном побережье в США, где блогерша и проживает с мужем.

Напомним, недавно спортсменка Лилия Подкопаева показалась на особом празднике 17-летней дочери в США и похвасталась ее достижениями.

Дата публикации
Количество просмотров
2257
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