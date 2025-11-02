Участница "Холостяка-12" родила первенца и показала первые фото малыша

Марина Голд

Участница романтического реалити-шоу "Холостяк-12", где главным героем был Алекс Топольский, Марина Голд впервые стала мамой.

Об этом блогерша сообщила в своем Instagram. Марина Голд родила дочь. Девочка появилась на свет еще 24 октября, однако только сейчас блогерша вместе со своим мужем это объявила.

Марина Голд с мужем и дочерью

Также бывшая участница "Холостяка" успела и показать первые фото малыша. Она опубликовала снимки, которые были сделаны в роддоме. К слову, Марина рожала в Сакраменто, штат Калифорния, США. Судя по снимкам, у блогерши были партнерские роды, поэтому все время рядом с ней был муж, который ее поддерживал.

"24.10.2025 наша мечта осуществилась", - поделилась блогерша.

Марина Голд с мужем и дочерью

Кстати, бывшие участницы "Холостяка" поддержали Марину Голд. Теплые слова с поздравлениями в комментариях написали Екатерина Лозовицкая, Виктория Варлей и Александра Шульгина.

Марина Голд с мужем и дочерью

Отметим, в этом году в личной жизни Марины Голд произошли кардинальные изменения. Блогерша в апреле вышла замуж, в мае сообщила о беременности, а уже в октябре родила дочь.

